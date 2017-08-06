Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali başladı
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Buğra Güney - Mehmet Toktaş
HATAY (İHA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 17. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali başladı.
Yayladağı Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciği tarafından düzenlenen şampiyonada, 11 ilden 875 sporcu 7 sıklette mücadele ediyor.
Yayladağı Stadı'nda yapılan güreş müsabakası öncesi bugüne kadar güreşmiş ve şampiyonluklar kazanmış eski pehlivanlar, vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından selamlanarak onura edildi.
Şampiyonada dereceye giren sporculara toplam 50 bin lira para ödülü verileceği bildirildi.
Müsabakaları, Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Orhan Karasayar ile Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan da izledi.
(BGY-Y)
06.08.2017 16:54:52 TSI
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