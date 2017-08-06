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Trabzon tarihinde böylesi imar çalışmaları ilk kez yapılıyor.



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon il genelinin 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 ve 8 ilçenin 1/5.000'lik imar planlarını hazırlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan 10 ilçenin 1.5.000'lik imar planlarını da tamamlanma aşamasına getirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin imar çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Büyükşehir olmanın şehirlere en önemli getirilerinden biri imar planlarının tek elden, o şehrin genelini kapsayacak ve çok uzun yıllar hizmet edecek şekilde hazırlanabilmesidir. Trabzon'umuzun büyükşehir statüsüne kavuşmasının hemen ardından bu konuda çalışmalarımıza başladık. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri, 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının ardından 8 ilçenin 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı çalışmalarını da tamamladık. Şimdi de başta Ortahisar ilçemiz olmak üzere geriye kalan 10 ilçemizin 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı çalışmalarını da tamamlanma aşamasına getirmiş durumdayız. Eylül ve Ekim aylarında bu planlarda Büyükşehir Belediye Meclisimizde görüşülecektir. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı çalışmaları tümüyle bitirilmiş olacaktır. Bu konuda Trabzon olarak bizimle birlikte büyükşehir statüsüne kavuşan diğer illerin çok önündeyiz" dedi.

Gelecek nesillere düzenli, yaşanılabilir bir kent bırakmak için imar çalışmalarına özel önem verdiklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "İmar planı demek düzen demektir, yaşanabilir şehirler, mutlu insanlar demektir. İmar planları park-bahçe, yeşil alan, yol demektir, düzensizliğin önüne geçmektir. Hazırladığımız ve tamamlanma aşamasına getirdiğimiz bu çalışmalar şehrimize çok uzun yıllar hizmet edecektir. Trabzonumuz bu planlarla geleceğe emin adımlarla yürüyecektir" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



06.08.2017 16:55:04 TSI

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