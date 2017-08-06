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İHH çatısı altında gençler Eskişehir'de buluşuyor

06 Ağustos 2017 Pazar, 17:07
İHH çatısı altında gençler Eskişehir'de buluşuyor
İHH çatısı altında gençler Eskişehir'de buluşuyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İHH genel merkezinin düzenlemiş olduğu ve 3 Ağustos'ta başlayan gençlik kampı, 26 Ağustos'a kadar Eskişehir İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün kontrolünde olan Hasırcı Kampı'nda gerçekleştiriliyor.
Üçer günlük 6 grup olarak periyotlarda toplam bin 500 lise öğrencisi Türkiye genelinden kampa katılacak. Kamp, eğitim, hayata bakış açısı, insanların küresel vizyona karşı duruşu ve Eskişehir'in tarihi yerlerinin tanıtılması ve kamp ateşi etkinlikleriyle üç günde tamamlanacak. Etkinliklerin içerisinde paintball, okçuluk ve yüzme havuzunda yüzme eğitimi gibi sportif faaliyetler de bulunuyor.
(İHA-SO-Y)

06.08.2017 17:10:26 TSI
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