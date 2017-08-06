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İnönüspor ve DSİ Bentspor piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönüspor Yönetim Kurulu, İnönü'nün Akçapınar Çeşmesi Piknik Alanı'nda İnönüspor ve DSİ Bentspor altyapı futbolcuları için piknik düzenledi.

Doğada futbol keyfi ile geçen etkinlikte kulüp yöneticileri ve antrenörler de gün boyu eğlendiler. Piknikte konuşan İnönüspor Kulüp Başkanı Semih Ünsal, "Her sezon başında düzenlediğimiz piknik etkinliğimizi bu yıl kardeş kulübümüz DSİ Bent ile gerçekleştirdik. Futbolcu çocuklarımızın motivasyonu ve birlik beraberliği için sosyal faaliyetler şart" dedi. Pikniğe katılan DSİ Bentspor altyapı antrenörleri Faruk Kırcı ve Metin Aldemir ise, "Kulüp yönetimi adına çok teşekkür ederiz. İnönü'nün bu eşsiz doğasında bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Yeni sezonda İnönüspor'a başarılar dileriz" diye konuştu.

(ÇAĞ-AS-Y)



06.08.2017 17:30:10 TSI

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