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Vali Erin'den uygulama noktalarına ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şehir merkezi girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak burada görevli polislerle bir araya geldi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Vali Erin, yapılan uygulamalar hakkında İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve noktalardan sorumlu polislerden bilgi aldı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışan polislere şükran borçlu olduklarını belirten Vali Abdullah Erin, uygulama noktalarında görevli polislere ikramlarla gelmeyi de ihmal etmedi.

Uygulama noktalarını ziyaretinin ardından Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Abdullah Erin, ilçenin genel durumu hakkında burada Kaymakam Adem Ünal'dan bilgi aldıktan sonra gece geç saatlere kadar süren mesaisine Haşimiye Meydanı esnafını ziyaret ederek devam etti.

(AK-OE-Y)



06.08.2017 17:40:16 TSI

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