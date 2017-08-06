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Yunanistan'a kaçarken boğulan kişi, Nusaybin Adliyesi'nde yazı işleri müdürü çıktı

06 Ağustos 2017 Pazar, 18:02
Yunanistan'a kaçarken boğulan kişi, Nusaybin Adliyesi'nde yazı işleri müdürü çıktı
Yunanistan'a kaçarken boğulan kişi, Nusaybin Adliyesi'nde yazı işleri müdürü çıktı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarından dün yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken boğulan Mehmet Bingül'ün Mardin'in Nusaybin ilçesi Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi yazı işleri müdürü olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güzelçamlı açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sonucu lastik bottaki biri Suriye uyruklu 3 kişinin kurtarılırken, lastik bot yakınlarında bir cesede ulaşıldı. Yapılan aşattırmada, cesedin Mehmet Bingül'e ait olduğu ortaya çıkarken, bottaki Suriye uyruklu dışındaki iki kişinin ise Mehmet Bingül'ün eşi Ş. Bingül ve kızı K. Bingül olduğu tespit edildi. İfadeleri alınan anne ve kızı ile Suriye uyruklu İ.S.O., botun arızalandığını, karaya dönen Mehmet Bingül'ün kullandığı jet skinin batması sonucu öldüğünü söylediler. Araştırma sırasında Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı, birkaç gündür işe gitmediği ve kendisinden haber alınamadığı öğrenilirken, bottaki anne ve kızın da yazı işleri müdürünün eşi Ş. Bingül ve kızı K. Bingül olduğu ortaya çıktı. Kurtarıldıktan sonra gözaltına alınan Ş. Bingül, K. Bingül ve Suriye uyruklu İ.S.O'nun jandarmadaki sorgularının devam ettiği, ailenin kaçma nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Bu arada, olayla ilgili olarak insan kaçakçılığını organize edip, jetski'yi kullanan M.Ö. isimli bir zanlının da yakalanması için arandığı belirtildi.
- Boğulan genci sahil güvenlik ekipleri hayata döndürdü
Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde denizde boğulan bir kişi sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi Ürkmen İpekkum sahilinden denize giren iki kişiden birinin geri dönmediği yolundaki ihbar üzerine Sahil Güvenlik Kuşadası Bot Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri, denizden bilinci kapalı ve kalbi durmuş olarak çıkartılan M.K. isimli şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hayata döndürülen şahıs, ambülansla hastaneye kaldırıldı.
(ZH-OD)

06.08.2017 18:04:25 TSI
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