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Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi



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Mehmet Sarıkaya - Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esansında evde bulunmayan ikisi çocuk 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Yangın, 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1605 sokak numara 3'te Bekir Kalaycı ve ailesinin oturduğu ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredeki komşular Aydın Büyükşehir Belediyesine yangını ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürme işlemini tamamladı. Bir kısmı ağaç olan evin çatısı yanarken evin içindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde bulunmayan ev sakinleri ise yangından yara almadan kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

(MS-OD)



06.08.2017 18:49:27 TSI

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