Elazığ'da bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
(Fotoğraflı)
Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Olay,merkez Sürsürü Mahallesi Sokululu Sokak bir apartmanın 3.katında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 3. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(YÖ-HİV-Y)
06.08.2017 20:06:11 TSI
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