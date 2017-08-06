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Çocuklara Gölcük'te moral pikniği



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar için piknik programı düzenlendi.

Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlardan Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocukların tatil dönemini verimli ve okul öncesi moral motivasyonları yükseltmek amacıyla Bolu Gölcük'te Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mustafa Tosunoğlu başkanlığında personel ve 14 çocukla bir piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar voleybol oynayarak enerjilerini boşaltırken bisiklet turlarıyla doğanın tadını doyasıya çıkardı.

Çocuklar güzel anılar bıraktıkları bu gün için başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen olmak üzere kuruluş müdürü ve personellerine teşekkür etti.



06.08.2017 21:19:07 TSI

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