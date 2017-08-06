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Tarihi çeşmelerin restorasyonu başladı



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde olan 51 adet tarihi çeşmenin restorasyonlarına başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, çalışma kapsamında 51 adet tarihi çeşmenin restore edileceğini ifade ederek, "Safranbolu'daki tarihi dokunun vazgeçilmez parçalarından bir tanesi de çeşmelerimizdir. Atıl durumdaki çeşmeler tespit edilerek röleve, restitüsyon ve restorasyon proje ve raporları hazırlanarak Karabük Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulundan alınan izinler ve görüşleri doğrultusunda restorasyon ihalesi yapılarak işe başlanıldı. Bu kapsamda 32 çeşmeye müdahale edildi. Ekiplerimiz restorasyonları ivedilikle bitirmek için çalışmaktalar. Böylelikle Safranbolu'da bulunan tarihi çeşmelerimizin bir tarafta yıkılıp dökülmesine izin vermeden gelecek kuşaklara emanet edilmesini sağlamış olacağız. Ben bu vesile ile çalışmalarda emeği geçen ve bundan sonra emek sarf edecek olan herkese Safranbolu adına teşekkür ediyorum " dedi.

(SOD-



06.08.2017 21:19:38 TSI

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