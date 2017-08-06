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Vali Çiftçi, biyogaz enerji tesislerini inceledi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Babaeski ilçesi Kumrular Köyü Koca Göl mevkisindeki biyogaz enerji tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyarette yetkililerden bilgiler alarak tesisleri gezdi. Şirket yetkilileri, tesis hakkında Vali Ohan Çiftçi'ye bilgi verdi. Yetkililer, "Türkiye'nin en büyük biyoenerji santrali olan Seleda Biyogaz tesislerinde; yılda brüt 34 bin 144 MWh elektrik enerjisi üretimi, yıllık brüt 35 bin 392 MWh karşılığı ısı sıcak su buhar üretimi, yılda 2 bin 810 ton/yıl paketlenmiş katı gübre üretimi ve 20 bin 148 ton/yıl arıtılmış sıvı fermente ürün deşarjı yapılması planlanmakta. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerden tesislerde işlenmek üzere taze bitkisel girdi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftliklerden sağmal inek dışkısı ve yine bölgede faaliyet gösteren tavuk çiftliklerinden tavuk dışkısı işlenerek enerjiye dönüştürülmektedir" dedi.

(MA-MEF-Y)



06.08.2017 23:40:07 TSI

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