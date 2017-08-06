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Uzunköprü'de haşerelerle mücadele çalışmaları



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan haşerelerle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından haşerelerle mücadele çalışması kapsamında ilçenin kapalı ve açık pazaryerlerinde başta kene, bit ve pire olmak üzere haşere mücadelesi kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "İnsanların ortak kullanım alanlarını oluşturan ve araç, sebze, meyve ile mal ve malzeme giriş çıkışlarının yoğun olduğu pazaryerleri haşere bulunma olasılığı yüksek olan yerlerdir. Bu sebeple belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince kapalı ve açık pazaryerleri haşerelere karşı ilaçlanmakta olup düzenli olarak haşere kontrolü yapılmaktadır" denildi.

(MAF-MEF-Y)



06.08.2017 23:51:55 TSI

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