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Vatandaşlardan "Gezi Parkuru' teşekkürü



EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı gerçekleştirerek; Fatih Mahallesi'nden Kocasinan Mahallesi'ne kadar uzanan su kanalının üzerine yapılan Yürüyüş ve Gezinti Parkuru'na mahalle sakinlerinden teşekkür geldi.

Uzun yıllardır Edirnelilerin yürüyüş alanı olarak kullandığı Fatih Mahallesi'nden Kocasinan Mahallesi'ne kadar uzanan su kanalı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla halkın hizmetine sunularak "Yürüyüş ve Gezinti Parkuru" haline getirildi.

Bin 240 metre uzunluğunda 5 metre 30 santim genişliğinde olan zemini tamamen geri dönüşüm malzemelerinden elde edilerek; kanserojen madde içermeyen kauçuk malzemeden yapılan parkur; vatandaşların yorulmadan daha rahat bir şekilde yürüyüş yapmasını sağlıyor. Edirnelilerin; spor yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri amacıyla yapılan parkurda vatandaşların sağlıklı spor yapabilmeleri için spor aletleri de yer alıyor. Belirli noktalarda kamelyalar ve oturma banklarının yer aldığı "Yürüyüş ve Gezinti Parkuru" mahalle sakinleri ve Edirne Halkı tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Fatih ve Kocasinan Mahallesi sakinleri Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür mektubu yayınlayarak, "Yürüyüş ve Gezinti Parkuru'na olan memnuniyetlerini belirttiler. Mahalle sakinleri Edirne'de yerel bir gazeteye vermiş oldukları teşekkür mektubunda şu ifadeleri kullandılar:

"Fatih Mahallesi'nden Kocasinan Mahallesi'ne kadar uzanan Su Kanalı üzerine kanserojen madde içermeyen kauçuk malzeme ile yapılan, parkur boyunca belirli noktalara konan spor aletleri ve kamelyaların da bulunduğu Yürüyüş ve Gezinti Parkurunu bize kazandıran değerli Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan ve ekibine teşekkür ederiz."

(MA-MEF-Y)



07.08.2017 00:12:55 TSI

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