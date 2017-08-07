YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler ve Efelik konulu şiir yarışması

Efeler ve Efelik konulu şiir yarışması



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde "Efeler ve Efelik" konulu şiir yarışması düzenleneceği bildirildi.

Efeler Belediyesi koordinasyonunda Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği ile ortaklaşa düzenlenecek "Efeler ve Efelik" şiir yarışmasında son başvurunun 25Ağustos 2017 tarihine kadar Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat İşler Müdürlüğü veya Aydın Şairler ve Yazarlar Derneğine yapılması gerektiği belirtildi. 07 Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde yarışmayı kazanan birinciye 2 adet cumhuriyet altını ve plaket verilirken, ikinciye 1 adet cumhuriyet altını ve plaket, üçüncüye ise 1 adet yarım altın ve plaket verileceği ve mansiyon ödülleri ise 1,2 ve 3'üncüye 1 er adet çeyrek altın ve plaketlerin verileceği kaydedildi.

(MB-Y)



07.08.2017 08:30:16 TSI

NNNN

