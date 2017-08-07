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Ayşe Efe, hayvanlar için köyüne su istiyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın renkli simalarından olan ve Efeler ilçesi Anbarcık köyünde yaşayan Ayşe Efe, kentlere göç nedeniyle köylerde sadece yaşlıların kaldığını belirtti.

Aydın ilinin büyükşehir kapsamına alınmasıyla köylerin mahallelere dönüştüğünü ifade eden kadın efe Ayşe Tülü, köylerde herşeyin paraya döndüğünü, şehir yaşantısından farkı kalmadığını ve ucra mahallelere hizmetlerin yeterince yapılmadığını savundu.

Köyde yetkilerin tamamen muhtarlıklardan alınarak belediyelre geçtiğini belirten Tülü, "Köyde her şey paraya döndü. Çarşıda ne ise köylerde de aynı şeler geçerli. Köylü insanlar çiftçilikle uğraşıyor. Ağaçlar, sebzeler ve hayvanlar suya bakar. İnsan bir bardak su içip kanarken hayvanlar bir bakraçtan fazla su içiyor. Keza sebze ve meylerde de su tüketimi hat safhada ve tüm bunlar para yazarken gençler köyü bırakıp şehirlerde iş aramaya gidiyor. Malesef çiftçilik yapan fazla genç kalmadı. İş bulan şehirde kalıyor. Gün geçtikçe köylerde geç nüfus çok azaldı. Köyde sadece yaşlılar kaldı." diye könuştu.

Kadın Efe Ayşe Tülü, köylerinin kuzeyinde yer alan Paşa Yaylasının dere suyunun Anbarcık, Konuklu, Danışment ve Kalfaköyün meydanın daki çeşmelere hayvanlar için akmasını istediğini ve yetkililerden bu konuuda yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

(HÇ-MB-Y)



07.08.2017 08:30:51 TSI

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