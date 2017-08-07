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Efeler'de içkili alan bölgeleri yeniden düzenleniyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 08:49
Efeler'de içkili alan bölgeleri yeniden düzenleniyor
Efeler'de içkili alan bölgeleri yeniden düzenleniyor

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Ağustos ayı ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine içkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesine karar verildi.
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısı belediye meclis salonunda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki toplantıda gündeme getirilerek incelenmek üzere Esnaf ve Pazar Yeri Komisyonu ve Hukuk Komisyonu'na havale edilen içkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda komisyonun raporu görüşüldü. Yeni düzenlemeye göre hazırlanan listede yer alan bölgelerdeki alkollü işletmelerin çalışmaya devam etmesi, içkili alan bölgeleri dışında açılmak istenen iş yerlerine ruhsat verilmemesi ve devirlerinin yapılmaması yönünde karar alındı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Vatandaşlardan gelen gürültü, huzur ve sükunu bozucu şikayetler ve asayiş olayları nedeniyle ilçemizdeki içkili alan bölgelerini yeniden düzenleme kararı aldık. Kaymakamlık, Emniyet ve Jandarma ile yapılan istişareler doğrultusunda, vatandaşların huzur ve güvenliğini, içkili işletmelerin eğlence hizmetlerini rahatça sunmalarını ve güvenlik birimlerinin de etkin şekilde kontrollerini yapmalarını sağlayacak şekilde belirlendi. Belirlenen bölgelerin dışında kalan alanlarda içki sunumu yapmak üzere açılmak istenen yeni işletmelere ruhsat verilmeyecek. Daha önceden ruhsat alan işletmelerin ise müktesep (kazanılmış) hakları sürecek" dedi.
(MU-MB-Y)

07.08.2017 08:51:37 TSI
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