YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Reklam sektörü sınır tanımaz oldu

Reklam sektörü sınır tanımaz oldu

- Onların işi maaş karşılığı bisiklete binip sokak sokak dolaşmak



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Tarihi Milattan Önce 3000'li yıllara kadar dayanan reklamcılık sektörü sınır tanımaz oldu. İlk çağlarda tüccarların kullandığı çığırtkanlarla başlayan reklam, günümüzde hayatın her alanına dağılarak birçok kişi için önemli bir ekmek kapısı oldu. Aydın'da yaşayan Emin Aydemir isimli bir girişimci Çin'den özel tasarım olarak getirdiği 30 bisikletle cadde ve sokaklarda tanıtım yapıyor. Uygulama tanıtım yaptırmak isteyenler kadar bisiklete binip hem spor yapmak hem de para kazanmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Hayatın devam ettiği ve alışverişin olduğu sürece reklamın vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Emin Aydemir, Ortaçağ'da çığırtkanlar ve tellallar vasıtasıyla yapılan reklamı bugün sessiz bir şekilde görsel olarak sürdürdüklerini söyledi. Eskiden hitap kabiliyeti ve sesi güçlü olan kişilerin daha çok başarılı olduğu reklamcılıkta artık akılda kalıcı görsellerin daha çok tercih edildiğini belirten Emin Aydemir, "Matbaanın icadı ile telalıktan reklamcılığa geçen sektör her geçen gün değişik mecralara ulaşıyor. Şu anda 30 kişilik özel tasarımlı bisikletli gezici ekibimiz billboardlarla reklam hizmeti veriyor. Bu fikir sayesinde bisiklet binmeyi seven 30 genç maaşla bisiklete biniyor" dedi.

(İK)



07.08.2017 08:52:14 TSI

NNNN