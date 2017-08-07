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Hastanenin eski binası eğitime kazandırılacak

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 08:50
Hastanenin eski binası eğitime kazandırılacak
Hastanenin eski binası eğitime kazandırılacak

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, protokolle Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen devlet hastanesi eski binasının yerine okul yapmak istediklerini açıkladı.
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Devlet Hastanesinin 4 yıl önce yeni binasına taşınmasından sonra atıl durumda kalan binanın Sağlık Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini, bu binanın yıkılarak yerine okul yapmayı düşündüklerini söyledi. Kaymakam Küçük "Nazilli Devlet Hastanesi eski binası Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Binanın içinde şu anda sadece eski yataklar, kırık masa ve sandalyeler bulunuyor. Binanın tüm tıbbi cihazları ve donanımı yeni hastaneye nakledildi. Burada sadece kırık masa, sandalye ve eski yataklar kaldı. Bunları götürebilecek bir yerimiz de yok. Belediye, işe yarayacak olan son malzemeleri de taşıdı. MEB'e devredildikten sonraki sürecin hızlanmasını istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Sayın Vali Beye yaptığım ziyarette konuyu kendilerine arz ettim. Şu an eski devlet hastanesi binası konusunda rapor problemimiz var. 5 Mayıs'tan bu yana 3. yazımızı ilgili makamlara gönderdik, cevap bekliyoruz" dedi.
"Depreme Dayanıklılık Raporu Bekliyoruz''
Kaymakam Küçük, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Binanın depremselliği açısından bir problem var. Binanın depreme dayanıklılık raporu gelmediği sürece bir şey yapamıyoruz. Rapor geldiği an yıkılacaksa yıkacağız, onarılacaksa onaracağız. Teknik rapor 2 türde gelebilir ama benim tahminim yıkım kararı gelecektir. Yıkım ya da tadilatı yapıldıktan sonraki süreç hızlanacaktır. Geciktiğini kabul ediyoruz ama bunun nedeni asla biz değiliz. Hızlı geri dönüşler alamıyoruz. Nazilli Devlet Hastanesi eski binasını en iyi şekilde değerlendireceğiz"
(ES-MB-Y)

07.08.2017 08:52:47 TSI
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