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Egeli güvercin severler Nazilli'deki mezatta buluştu



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli, Güvercin, Kanarya, Süs Tavukları, Akvarist, Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği (NAGÜKADDER) Aydın'da ilke kez gerçekleştirilen ibiksiz güvercin mezatında Ege'deki tüm güvercin severleri buluşturdu.



Nazilli'de Derneğin bulunduğu parkta düzenlenen mezata AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış ve MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin başta olmak üzere Aydın merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Denizli, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak'tan çok sayıda ibiksiz güvercin türü besleyen hobiciler katıldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sarayda beslenen Hünkari, Karakuyruk, Mola, Tokur, Yoz türü güvercin ırkları görücüye çıktı. Denizlili hobici ve mezatçı Bilal Günbakan'ın yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmalarda güvercinler hem dernek yararına hem de hobiciler için satışa sunuldu. Fiyatları 15 TL'den başlayan güvercinlerin bazı türleri ise gecede 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan ücretlerle alıcı buldu. Parası yetmeyen alıcılara ise mezata gelenler gönüllerinden kopan desteklerle sahip çıkarak beğendikleri kuşları satın almalarını sağlamaları hobiciler arasında dostluğu perçinledi.

İlçe başkanları ilk kez katıldı

İbiksiz kuş mezatı ve posta güvercini yarışması ödül törenine ilk defa katıldığını ifade eden MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, "Nazilli'mizde böyle güzel şeylerin olması memnunluk verici. İlçemizin tanıtımı açısından da çok güzel ve şık bir etkinlik olmuş. Derneğimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış da konuşmasında, "Öncelikli olarak farklı il ve ilçelerden bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bende ilk defa bu tür bir etkinliğe katılıyorum. Çok memnun oldum. Dernek başkanına bu işin tedavisi olup olmadığını sorduğumda 'yok' dedi. Kendilerini hobilerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Aydın'da ilk kez yapıldı"

Dernek Başkanı Murat Şimşek, Aydın bölgesinde ilk kez ibiksiz kuş mezatının Nazilli'de yapıldığını ifade ederek, "Ege Bölgesi genelinden 300'den fazla ibiksiz kuşun yanısıra dernek başkanları, hobiciler ve bu hobiye gönül veren dostlarımızı Nazilli'de ağırladık. Hem bölgemizdeki ilk ibiksiz kuş mezatı yaparak bu hobiye gönül verenleri bir araya getirdik hem de geçtiğimiz günlerde amatör yetiştiriciler arasında yapmış olduğumuz posta güvercini yarışmasının da kupa ve ödül törenini yaparak ödülleri sahiplerine teslim ettik. Posta güvercini yarışmasında Nazillili amatör Posta Güvercini yetiştiricilerini ilk kez yarıştırdı. 200 KM mesafede en kısa sürede kümesine dönen kuşların sahipleri ödüllendirildi. İlçemizdeki diğer bir derneğimiz ise bu yarışmayı 500 KM şeklinde yaptı. Ana etkinliğimiz olan ibiksiz güvercin mezatında da hobicilerimiz türünün en güzel örneklerini Nazilli'de görme imkanı yakaladı. Zaten amacımız hobiciler arasında yarış değil ülkemize özgü güvercin türlerinin neslini korumak ve tanıtmaktır. Ayrıca bu hobiye yeni başlayan henüz amatör olan gençlerimize beğendikleri türleri satın almaları, bakımlarını nasıl yapacakları ve nasıl besleyecekleri konularında da destek vermekteyiz. Dernek yönetimi olarak ilçemize gelerek bu hobiye destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Posta güvercini mesafe yarışmasında birincilik kupasını Ahmet Şeberoglu, ikincilik kupasını Adnan Peker ve üçüncülük kupasını da Hakan çil aldı. Dereceye girenlere kupalarını AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin ve NAGUKADDER Başkan Yardımcısı Şeref Ali Güler verdi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm katılımcılar olan Hamza Ataman, Gökhan Pınar, Metin Konma, Tahsin Gökdere, Fatih Tunç, Osman Ay, Süleyman Yavuz'a madalya verilerek desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Derneğe olan katkılarından dolayı Kentte Yaşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İHA Nazilli Temsilcisi Ali Soydemir ve İzmirli Hünkari türü güvercin yetiştiricisi Ahmet Yılmaz'a da birer plaket verilerek teşekkür edildi.

(AS-MB-Y)



07.08.2017 08:53:36 TSI

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