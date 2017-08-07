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FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:02
FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 2 gün önce düzenlenen operasyon sonrası örgüt üyeliği ve örgütle bağlantıları oldukları öne sürülen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında inceleme başlatılan M.S., S.Ş.,T.K.K.,N.K.,M.V.,'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Emniyette ki ifadeleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden T.K.K.,M.S., ve M.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EÖ-SK)

07.08.2017 09:04:07 TSI
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