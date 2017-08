YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Plaj' da şampiyon Alanyaspor

ANTALYA (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nda şampiyon The Land Of Legends Theme Park Alanyaspor takımı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Galip Dere Plajı'nda sona erdi. Alanya Belediyespor ile Gazi Paşa Güray Başeğmez O.O arasında gerçekleşen maçı 7-5 Gazi Paşa Güray Başeğmez O.O takımı kazandı. Labas Barcınspor ile The Land Of Legends Theme Park Alanyaspor birincilik maçının galibi ise 4-1 The Land Of Legends Theme Park Alanyaspor takımı kazandı.

Turnuvanın şampiyonu The Land Of Legends Theme Park Alanyaspor oldu. İkinci Labas Barcınspor takımı ve üçüncü Gazi Paşa Güray Başeğmez O.O takımı oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, TFF Erzurum Bölgesi Antrenörü Kemal Coşkun ve TFF Sakarya Bölge Sorumlusu ve Antrenör Eğitmeni Serhat Sütlü verdi.

