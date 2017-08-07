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Erzurum Adalet-Sen'den Adliye çalışanlarına indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:42
Erzurum Adalet-Sen'den Adliye çalışanlarına indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi
Erzurum Adalet-Sen'den Adliye çalışanlarına indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Adalet-Sen Başkanı Adem Şenbak, yargı hakimleri ile adliye çalışanlarının indirimli tedavisi için Özel Buhara Hastanesi ile hizmet sözleşmesi imzaladı.
Adalet Sen Başkanı Adem Şenbak, yeni sözleşmenin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Buhara Hastanesi'nde yargı ve adliye çalışanların tedavi hizmetleri için sendika üyelerinin Erzurum Özel Buhara Hastanesi arasında yapılan indirimli hizmet anlaşması ile sendikamız üyeleri ve çalışanlarımız Özel Buhara Hastanesinde yapılan Chek-up işlemlerinden %20, diğer tüm sağlık hizmetlerinden ise %10 indirimli olarak faydalanacaklardır. Tüm Üyelerimize hayırlı olmasını diler, sağlıklı günler dileriz." dedi.
(ERZ-Y)

07.08.2017 09:45:07 TSI
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