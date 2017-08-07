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Gürkan: "Zabıtalar belediyelerin olmazsa olmazıdır"



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EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Zabıta Haftası'nı kutlayarak, "Toplum içinde belediyelerin en görünen yüzü zabıtalardır. Zabıtalar belediyelerin asli unsuru olmazsa olmazıdır" dedi.

1-7 Ağustos Tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltıya; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Hakan İşcan, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli ve Tüm Yerel Sen Edirne Şubesi katıldı.

Düzenlenen kahvaltıda zabıta personeliyle bir araya gelen Gürkan, tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladığını belirterek, "Zabıtalar belediyelerin halka yansıyan yüzü, belediyelerin halk ile doğrudan temasıdır. İşinizin zor olduğunu biliyorum. Ama sizler Edirne Belediyesi'nin Edirne Halkı ile buluştuğu yerde görev yapıyorsunuz. Yaptığınız bu kutsal görev sayesinde halkla doğrudan temas ediyorsunuz. Bu yüzden işiniz hem çok zor hem çok kutsal. Ben Edirne'de yaşayan halkımıza iyi bir hizmet verebilmek için nasıl uğraştığınızı biliyorum. Hepinize bu zorlu görevlerinizde bir kez daha kolaylıklar diliyorum, hepinizin Zabıta Haftası kutlu olsun" dedi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, Zabıta Haftası dolayısıyla Edirne Tüm Yerel-Sen Şubesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için ve etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Hakan İşcan'a teşekkür etti.

Zabıta Haftası'nın her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlandığına dikkat çeken Zabıta Müdürü Mustafa Zogo; 1956 yılında genel zabıtadan ayrılarak, belediyelerin kendi zabıtalarının kurulduğunu ve Ağustos Ayı'nın ilk haftasının 61 yıldır Zabıta Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Bizler zabıta personeli olarak inanç, eğitim ve disiplin ile yaptığımız işin takipçisi olacağız. Belediye Başkanımız Recep Gürkan, Belediye Başkanlığı'na bizi kabul ettiğinde bir sözü vardı. Hamuru yoğurmasını iyi bileceğiz. Ne fazla sıkacağız hamuru kopartacağız ne sıvı bırakıp elimizden kaymasına müsaade edeceğiz. Biz de işimizi bu kıvamda yapmaya çalışıyoruz. Ben bu organizasyonu düzenleyen Tüm Yerel-Sen Başkanı Savaş Çerkez ve yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Tüm Yerel-Sen Şube Başkanı Savaş Çerkez ise, düzenlenen kahvaltının onur konuğu olan ve 1952-1968 yılları arasında Edirne Belediyesi'nde 16 yıl görev yapan 89 yaşındaki Hasan Özmenekşe'ye; Tüm Yerel-Sen Sendikası adına bir plaket takdim etti.

(MA-MEF-Y)



07.08.2017 09:47:14 TSI

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