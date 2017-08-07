YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kadir Albayrak 43. Avcı Bayramı etkinliğine Katıldı

Başkan Kadir Albayrak 43. Avcı Bayramı etkinliğine Katıldı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 43. Avcı Bayramı etkinliğine katıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratfakı Mahallesinde düzenlenen etkinliğe, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ ve Trakya genelinden birçok avcı katıldı. Başkan Albayrak, av sezonu öncesi Nusratfakı Mahallesinde bir araya gelen avcılara, bereketli bir av sezonu dileyerek, geleneksel trap atışı gerçekleştirdi.

Daha sonra Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Erol Kumcu, Başkan Albayrak'a kendilerine verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.

(HLD-MEF-Y)



07.08.2017 09:48:34 TSI

NNNN

