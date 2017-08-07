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Oltu'da orman yangını



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan orman yangını yeniden büyüdü.

Oltu'nun Yukarıçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Oltu Orman İşletmesi Yangın Söndürme Ekipleri ve AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği yangının söndürülmesi için Yukarıçamlı Mahallesi sakinleri de destek verdi. Yangına, arazinin engebeli ve ulaşımın olmaması nedeniyle iş makineleriyle 4 kilometrelik yol açılarak güçlükle müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın, yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangın bir süre sonra yeniden alevlendi. Devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

(DMA-AA-Y)



07.08.2017 09:50:51 TSI

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