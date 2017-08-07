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Taşlıçay'da kaldırım çalışmaları



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Taşlıçay ilçesinde yapılan yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Taşlıçay Belediyesi üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Taşlıçay Belediyesi Tap Mahallesinde imar planına göre başlattığı yol çalışmasında sona yaklaşıyor. Taşlıçay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eski hali oldukça kötü olan yolu hem genişletti hem de düzenledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayan Tap Mahallesinde, şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 7 bin metrekare kilittaş, 2 bin metre'de bordür döşendi. Başkan İsmail Taşdemir yaptığı açıklamada parke taşı yapım çalışmasının devam edeceğinin 2017 yılı içerisinde bütün bozuk olan yolların parke taşı ile yapılacağını belirtti.

(AS-AA-Y)



07.08.2017 09:51:59 TSI

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