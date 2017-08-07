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AİÇÜ'de dekan atamaları yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat ve İslami İlimler Fakültelerine dekan atamaları yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2547 sayılı Kanun'un 16. maddesinin (a) fıkrası gereğince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Serdar Gültekin, Fen Edebiyat Fakültesine Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Dumak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Karabulut ve İslami İlimler Fakültesine, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Yerinde dekan olarak atandı.

Bugün yapılan devir teslim töreni ile Prof. Dr. Mehmet Serdar Gültekin Eczacılık Fakültesine, Prof. Dr. Kerem Karabulut ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevlerine başladılar.

(AG-AA-Y)



07.08.2017 09:52:15 TSI

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