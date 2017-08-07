Başkan Yalçın ve Muhtar Palabıyık bir araya geldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye bağlı olan Dereköy Mahallesini ziyaret etti.
Ziyarette bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemize bağlı olan Dereköy Köyü'nü ziyaret ettik. Köy muhtarımız olan Selami Palabıyık ile köye yapılacak projelerle alakalı istişarelerde bulunduk. Muhtarımız bize kronikleşmiş sorun olan dere ıslah çalışmalarına da başlanacağının müjdesini verdi. Kendilerine değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.
(DA-AS-Y)
07.08.2017 10:00:51 TSI
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