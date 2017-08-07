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Başkan Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:59
Başkan Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı
Başkan Yalçın, genç çiftin nikahını kıydı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.
Pazaryeri'nde bir düğün salonunda genç çiftin nikahını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemiz Çarşı Mahallesi esnaflarından Mustafa Bilen'in oğlu Hakan Bilen'in nikahını kıydım. Allah genç çiftimize sağlıklı mutlu huzurlu başarılı bir ömür nasip etsin. Her şey gönüllerince olsun" dedi.
(DA-AS-Y)

07.08.2017 10:01:54 TSI
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