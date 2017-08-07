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Uzunköprü'ye yüzme havuzu yapılacak



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine, hayırsever bir vatandaşın katkıları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme havuzu tesisi yapılacağı bildirildi.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, beraberindekilerle birlikte ilçede yapılması planlanan yüzme havuzu tesisi yerinde incelemelerde bulundu. Havuzla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımız, çok sevdiğimiz ve yaşadığı doğduğu memleketi Uzunköprü'ye her zaman kol kanat geren bir hayırseverimizin katkıları, ilçe kaymakamımızın da teşvikleriyle, ayrıca bizim de Uzunköprü'nün sosyo-kültürel hayatına yönelik gelişimine ve çeşitlenmesine katkı sağlayacağını bildiğimiz ve Uzunköprü projelerimizde yer alan-Uzunköprü Yüzme Havuzu Tesisi için yer tahsisi de tamamlandı. Arazide, incelemelerde bulunduk, zemin etütleri tamamlandı. Mimari proje hazırlandı, ilgili teşkilatımızla görüşmeler neticeleniyor. En kısa zamanda son planlamalar için Ankara'ya gideceğiz" dedi.

(MA-MEF-Y)



07.08.2017 10:04:51 TSI

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