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Kaymakamlardan ERSEM'e ziyaret

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:02
Kaymakamlardan ERSEM'e ziyaret
Kaymakamlardan ERSEM'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi ve Kocasinan İlçe Kaymakamları, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini (ERSEM) ziyaret etti.
ERSEM'in, İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa yürüttüğü 'Geleceğimizin Dâhileri Bilişim Yaz Okulu' projesi kapsamında Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, yaz okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
Ziyarette ERSEM Bilişim Yaz Okulları hakkında bilgi veren ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, verilen eğitimin her sene daha kapsamlı hale getirileceğini söyledi.
Prof. Dr. Karaboğa, " Geçen yıl pilot uygulama olarak başlattığımız projenin bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Projeyi bu sene biraz daha geliştirerek Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerine yaydık. Bu üç ilçede eğitim gören ortaokul öğrencileri arasında bilişim açısından yetenekli öğrencileri belirli konularda eğitmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında başlayan eğitimin birinci düzeyini tamamlamak üzereyiz. Projenin birinci düzeyinde öğrenciler, algoritma geliştirme, program kodlama, üç boyutlu tasarım konularında eğitim alıyorlar. Aynı zamanda tasarladıkları üç boyutlu ürünleri 3D yazıcıdan somut bir şekilde elle tutulur hale getiriyorlar. İkinci düzeyde ise robot kol tasarımı, robot programlama, insansız hava araçları dediğimiz dronların tasarımları ve bunların kontrolü ile ilgili eğitimlerimiz başlayacak. Bu eğitimleri her sene daha kapsamlı olarak genişletmek istiyoruz. Bu eğitimlerin faydasını 5-10 yıl sonra göreceğiz. Gelecekte 4. endüstri devrimine ülke olarak başarılı bir şekilde geçebilmemiz ve bu evreye dâhil olabilmemiz için şimdiden çalışmaya başlamamız gerekiyor" diye konuştu.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise, şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz eğitim verdikleri için ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa'ya teşekkür etti.
(SK)

07.08.2017 10:05:10 TSI
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