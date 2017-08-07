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Taşlıçay'da yol yapım çalışmaları



(Fotoğraflı)



AĞRI (İHA) - Taşlıçay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tap Mahallesi ve Şirin Bulak Mevkisinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Değirmen yolunda sürdürülen parke döşeme işlemini tamamlayan Taşlıçay Belediyesine bağlı ekipler, Tap Mahallesinde parke, kaldırım ve bordür çalışması için zemin düzenleme ve hafriyat çalışmasına başladı.Tap Mahallesinde sürmekte olan çalışmayı yerinde inceleyen Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, yetki alanları içerisinde bulunan yol ve kaldırımların fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla son 3 yıldır sürdürülen çalışmaların sezon boyunca devam edeceğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir içinde sıcak asfalt çalışmasının başlayacağını belirtti.



07.08.2017 10:08:05 TSI

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