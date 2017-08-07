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Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:14
Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası
Ceylanpınar'da Kan Bağışı Kampanyası

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağış kampanyası ilçe halkının yoğun ilgisini gördü.
Ceylan ilköğretim okulundu Şanlıurfa Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 5 gün boyunca kan bağışı düzenlendi. Cuma günü sona eren kan bağışında ilçe halkı toplamda 500 ünite kan toplandı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı boyunca bağışçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yetkililer konuyla ilgili yaptıkları açıklamada kendilerine kan bağışı konusunda yardımcı olan Büyükşehir ve Ceylanpınar Belediyelerine teşekkür etti.
(UK-SD-Y)

07.08.2017 10:16:19 TSI
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