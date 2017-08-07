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Passolig ve kombine gösterene indirimli çay

- Taraftar da takımına destek için çabalıyor



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür - Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kıraathane işletmecisi Batuhan Çamoğlu, Eskişehirspor Passolig'i ve Eskişehirspor kombine kartını gösteren müşterilerine çayı indirimli satıyor.

Transfer yasağına rağmen elindeki kadronun büyük bir bölümünü koruyan Eskişehirspor'da, taraftar da üzerine düşen görevi yapıyor. Koyu bir Eskişehirspor taraftarı olan Batuhan Çamoğlu, uygulamaya başladığı yöntem ile diğer taraftarlara örnek olmaya çalışıyor. Kıraathaneye gelen müşteriler bu kampanyayı çok beğenirken, diğer esnafların da bu akıma katılıp, takıma destek olmalarını bekliyor. Çamoğlu'nun başlattığı kampanyadan çok memnun olduğunu söyleyen Kadir Çizmeci, "Ağabeyimizin açtığı dükkanda çaylar 75 kuruş iken, Eskişehirspor Passolig kartlarını gösteren müşterilere 50 kuruş oluyor. Eskişehirspor taraftarları gün geçtikçe Passolig sayısını artırıyor ve biz indirimlerden yararlanıyoruz. Ayrıca çayımızı da 50 kuruşa içiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şey Eskişehirspor için"

Taraftarları Eskişehirspor Kombinesi almaya teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya başlattığını belirten işletme sahibi Batuhan Çamoğlu, "Passolig ve kombine gösterene 25 kuruş indirim var. En azından mahalle sakinlerini, ağabeylerimizi, kardeşlerimizi Eskişehirspor kombinesini almaya teşvik etmek için, 25 kuruşla ne onlar fakir olur ne biz zengin oluruz dedik. Ben içeride, dışarıda yıllardır deplasmana giden, tribünde yerimi alan insanım. Böyle bir kampanya başlattık. İnşallah bütün kıraathaneciler de ortak olur. En kötü burada 2 maça gitsen, 2 maçtan sonra zaten insan alışır. Sonra önümüzdeki sene kombinesini alır. Eskişehirspor'a tekrardan yardım etmiş olur yani. Şurada bu sene bilet fiyatları 22 lira açıkta ve bizim maraton tribününde. 15 maç oynayacağız burada. Hesaplasan 300 küsür liraya 330 liraya denk geliyor. Kombine 160 lira. Nereden baksan yarı yarıya. Şimdi maçlar televizyonda yayınlanmayacak. 25 kuruşa kimseye bir şey olmaz. Azdan az çoktan çok gider. Biz 25 kuruşu kaybetmişiz kazanmışız o bizim umurumuzda değil. Maksat kombine yürüsün gitsin. Diğer esnaf arkadaşlarımız da buraya reva gösterip, kendileri de bir şekilde düzen verirler. İnşallah bu sene geçen sene yarım kalan işimizi halledeceğiz. Finaldeki işimizi bu sene tamamlayacağız. İmza atıp gelen futbolcularımız var. Allah razı olsun hepsinden. Onların vefa borcu var. Bizim vefa borcumuz var. Her şey Eskişehirspor için" ifadelerini kullandı.

(ÇAĞ-Y)



07.08.2017 10:16:28 TSI

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