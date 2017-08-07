Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Toprak idaresindeki 02 KL 879 plakalı otomobille Mehmet Çelebi idaresindeki elektrikli bisiklet, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Çelebi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
07.08.2017 10:23:58 TSI
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