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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kılınç Anka'da



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hekim kadrosuna güçlü isimler katmaya devam ediyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Kılınç, Özel Gaziantep Anka Hastanesi bünyesine kattı. Dr. Kılınç, yeni görev yerinde hasta kabulüne başladı.

Dr. Ali Kılınç kimdir?

1960 yılında doğan Dr.Ali Kılınç, ilk ve ortaokulu İslahiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bitirdi.1986 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Kılınç, Kardiyoloji ihtisasını 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

2005-2007 yılları arasında Mersin Silifke Devlet Hastanesi'nde mecburi görevini yapan Dr. Kılınç, 2007-2016 yılları arasında Malatya ve Adana'da çeşitli özel hastanelerde İnvaziv Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde; Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Cildiye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji ,Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji branşları olmak üzere röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

(AKG-SD-Y)



07.08.2017 10:24:59 TSI

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