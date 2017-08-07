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Yabancı öğrenciler köy yaşamını gördü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:24
Yabancı öğrenciler köy yaşamını gördü
Yabancı öğrenciler köy yaşamını gördü

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi'ne katılan AIESEC öğrencileri Mahmudiye Yeşilyurt köyünü ziyaret etti.
Yeşilyurt muhtarlığı ile Yeşilyurt Derneği tarafından organize edilen etkinlikte yabancı öğrenciler köy hayatını yakından görme fırsatı buldu. 15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisinin Eskişehir'de misafir edildiği AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında köye giden öğrenciler inek sağdı, peynirin yapım aşamasını gördü, tarlanın nasıl ekildiğini öğrenen öğrenciler keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.
(MY-Y)

07.08.2017 10:25:55 TSI
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