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Türk Kızılayı Kurban Bağış Kampanyasını Başlattı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Halim Ferit Bayata yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle hayırsever vatandaşlara seslenerek Kızılay'a kurban bağışında bulunmalarını istedi.

Türk Kızılayı'nın vekaletle Kurban Bağışı kampanyasının bu yılda sürdüğüne dikkat çeken Bayata; "Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığı olarak bu yılda her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen Kurban Bayramı bağış kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu yılda Kurban Bayramında 14 farklı ülkemizdeki 81 vilayette kurban kesimi ve paylaşımı yapılacak. Yurt dışındaki ülkelerde Türkiye Kızılay Derneğinin görevlileri tarafından verilen Kurban vekaletleri bire bir kesilecek, pay edilecek, sahiplerine dağıtılıp bayram sonrasında dönülecek. Kurban Bayramına çok az bir zaman kaldı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız için Erzincan Dörtyol meydanında standımız bulunmakta. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9 buçuktan akşam 19'a kadar hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Erzincan Şube Başkanlığının 0446 2234743 ve 0544 318 69 64 numaralı telefonu 7/24 arayarak evlerine ekiplerimizi göndererek kurban bağışlarını alıyoruz. Kredi kartı imkanıyla da bağışlarını yapabilir vatandaşlarımız. Aynı zamanda www.kizilay.org.tr'den Erzincan Şube Başkanlığını seçerek vatandaşlarımız kurban bağışlarını yapabilir. İnternet üzerinden bağış yapan vatandaşlarımız için kredi kartına 4 taksit imkanı bulunmaktadır. Bu yıl yurt içi kurban bedeli 735 TL yurt dışı ise 500 TL olarak belirlenmiştir. Kesilen kurbanlar verilen vekaletler ışığında video kameraya alınarak tamamen İslami usullere göre kesilmektedir. Et balık kurumunda bunlar konserve haline getirilmekte. Konserve haline getirildikten sonra yıl içerisinde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza mültecilerimize dağıtılmaktadır. Aynı zamanda da kurban vekaleti veren vatandaşlarımıza birer adet numune gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın bu ana kadar vermiş oldukları güvene çok teşekkür ediyor ve Erzincanlı hemşirelerimizi kurban bağışlarını Kızılay'a bağışlamaya davet ediyoruz" dedi.

(FG-AA-Y)



07.08.2017 10:26:32 TSI

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