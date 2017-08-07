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Zegerek Deresinin ıslahı yapılacak



(Fotoğraflı)



AĞRI (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun destekleriyle Tutak'ta bulunan Zegerek Deresi'nin ıslahı yapılacak.

Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, "İhalesi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılıyor. Ağustos ayında ise çalışmalara başlanılacak, Zegerek Deresi Projesi için desteklerini esirgemeyen Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na sonsuz teşekkür ediyor, Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(AS-AA-Y)



07.08.2017 10:27:25 TSI

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