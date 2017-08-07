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264 hastaya "Evde Sağlık Hizmeti" verildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 264 hastaya aktif olarak "Evde Sağlık Hizmeti" verildi.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 2012 yılı Temmuz ayından itibaren "Evde Sağlık Hizmeti" devam ediyor.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke, evde sağlık birimine sık olarak KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları, yatağa bağımlı hastalar, terminal dönem hastaları, ileri derecedeki kas hastalıkları bulunan kişilerin başvuru da bulunduğu söyledi.

Eke, "Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastalarımızdan ağız ve diş sağlığı problemi olan hastalarımıza da ilgili branştaki hekimlerimiz belirli periyodlarda giderek sağlık hizmetini ulaştırmaktadır" dedi. 1 uzman hekim, 3 hemşire, 1 şoför ve 1 evde sağlık hizmeti aracı ile hastalara ulaştıklarını kaydeden Başhekim Eke, "Hastalarımızın nakil edilmesi gereken durumlarında ise hasta nakil ambulansı ile ulaşımlarını sağlamaktayız. Ekibimiz randevu tarihinde hastanın evine ulaşarak gerekli sağlık hizmetini ücretsiz olarak uygulamakta olup, evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen hasta ve hasta yakınlarımız mesai saatleri içerisinde hastanemiz evde sağlık hizmetleri birim polikliniğine başvuru yapabilirler. Evde sağlık hizmetleri ekibimiz tarafından 763 hastaya ulaşıldı. 264 hastaya aktif olarak hizmet vermekteyiz ve bin 460 ziyaret gerçekleştirdik" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



07.08.2017 10:27:26 TSI

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