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TREPAŞ Yöneticileri Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile görüştü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:25
TREPAŞ Yöneticileri Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile görüştü
TREPAŞ Yöneticileri Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile görüştü

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - TREPAŞ Tahakkuk Tahsilat, Edirne ve Kırklareli Müşteri Hizmetleri Müdürü Burak Savaş ve Edirne MHM Sorumlusu Orhan Başkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ni ziyaret ederek, Odalar Birliği Başkanı Emin İnağ ile görüştüler.
Ziyaret sırasında, Serbest Tüketiciler için hazırlanan güncel satış kampanyaları, yenilenen Müşteri Hizmetleri Merkezleri, modern Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Edirne ili ve ilçeleri hakkında güncel konular değerlendirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda, Trepaş ve Esnaf ve Sanatkarları odaları Birliği, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de yakın koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalara devam edileceğini ve Trepaş tarafından Edirne esnafına mümkün olan en iyi ve kaliteli hizmetin sunulmaya devam edileceği bildirildi.
(HLD-MEF-Y)

07.08.2017 10:28:01 TSI
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