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33 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak



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SAMSUN (İHA) - Amasya'da 33 bin 300 dekar tarım arazisini sulayacak Aydınca Barajı inşaatı devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), Amasya'ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Amasya'ya yapılan yatırımlar hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'GÖLSU' Projesi kapsamında Amasya ilinin de nasibini aldığını belirtti. Acu, "Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden temelden yüksekliği 89,77 metre olacak, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu Amasya Aydınca Barajı'nın tamamlanması ile Amasya ili Aydınca Ovası'nda 33.300 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Mayıs 2017'de çalışmalara başlanılan barajda çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.

Gövde sıyırma kazıları tamamlanarak dolguya hazır hale getirildiğini ve iletim kanalı ve regülatör kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Genel Müdür Acu, "Projede, kalan Derivasyon-Dipsavak Tüneli, Baraj Gövdesi, Dolusavak Betonu, Enjeksiyon İşleri, Baraj Tesisler Elektik-Mekanik İşleri, İletim Kanalı ve regülatör imalatları yapılacak" diye konuştu.

Aydınca Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım bölgedeki ekonomik seviyenin yükselmesine bölge insanın ekonomik olarak refah seviyesin ulaşmasına vesile olacağını belirten Genel Müdür Acu, "Projenin tamamlanması ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir" açıklamasını yaptı.

(SAM-SLH-Y)



07.08.2017 10:36:56 TSI

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