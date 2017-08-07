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Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi yaralı halde bulunan leyleğe sahip çıktı.

Sungurlu'da duyarlı bir vatandaş tarafından tarlada yaralı bir şekilde bulunan leylek Sungurlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaralı leylek

vatandaşın verdiği bilgiler doğrultusunda belediye veterineri tarafından tedavi altına alındı.

Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı leyleğe Sungurlu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavisi yapıldı. Bir hafta sonra sargı bezlerinin değişmesi gerekiyor. Leyleğin iyileşme sürecinde gerekli bakımlarını yapacağız. Yavru leylek tedavisinin ardından doğayla buluşacak. Amacımız, doğal yaşamı korumaktır." şeklinde bilgi verildi.

(SŞ-BÖ)



07.08.2017 10:38:09 TSI

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