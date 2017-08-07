YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ATSO, Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı

ATSO, Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Ticaret ev Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamada, kentin Temmuz ayı ihracatının 25 milyon 579 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2017 Temmuz ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 artarak 19 milyon 867 bin dolardan 25 milyon 579 bin dolara yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, "Yılın ilk 7 ayında ise ihracatımız 167 milyon 539 bin dolardan yüzde 4,6 artarak 175 milyon 233 bin dolara yükselmiştir. İlimiz, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 27. sırada yer alarak geçen seneki yerini korumuştur. Temmuz ayında ülkeler sırlamasında birinci olan Irak'a yapılan ihracatta %2,6 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu yükselişle Irak'a 5 milyon 89 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. İkinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatımız yüzde 82,9 yükselerek 4 milyon 838 bin dolar olmuştur. Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD), yüzde 21,4 oranında artan ihracatımız 4 milyon 193 bin dolara yükselerek en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke olmuştur.

Temmuz ayında çoğunluğu mermer olan maden ürünleri sektörü ihracatında yükseliş gözlemlenmiştir. Yüzde 35 oranında artan mermer ihracatı 14 milyon 409 bin dolar olmuştur. 5 milyon 508 bin dolar ihracat ile tamamına yakını yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise yüzde 7,5 artış gerçekleşerek Temmuz ayında sektörel sıralamada 2'nci sırada yer almıştır. 3'üncü sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörünün Temmuz ayı ihracatı yüzde 63 yükselişle 1 milyon dolar olmuştur" ifadelerine yer verildi.

(GC-



07.08.2017 10:43:10 TSI

NNNN

