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3 milyon liralık yatırımla susuzluk sorunu çözülecek

- Vezirköprü ilçesine 3 milyon liralık içme suyu yatırımı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Vezirköprü ilçesi kırsalındaki Çorak Dere ve Kumral Mahallelerinin susuzluk hasretinin sona ereceğini söyledi.

Vezirköprü ilçesindeki içme suyu inşaat çalışmalarına 2 ay önce başladıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Kırsal kesimdeki Çorak Dere ve Kumral Mahalleleri uzun yıllardan beri içme suyu sıkıntısı çekiyordu. Ekiplerimizi Vezirköprü'ye gönderdik. Yapılan etüt ve analizlerde, Çorak Dere Mahallesi'nde bol miktarda içilebilir su kaynağı olduğu belirlendi. SASKİ tarafından açılan sondajda içme suyuna ulaştık. Çorak Dere ve Kumral Mahallelerinde yaşayan vatandaşların içme suyu hasreti bu yılın sonun da sona erecek" dedi.

Çorak Dere ve Kumral Mahalleleri içme suyu inşaatı yapım işi projesinin 3 milyon liraya mal olacağını kaydeden Kamil Demircioğlu, şunları söyledi: " İçme suyu inşaatında 2 ayda 20 kilometre içme suyu hattı döşendi. Proje tamamlandığında 25 kilometre içme suyu hattı döşenecek. İçme suyu deposu, terfi binası ve sondaj binası inşaatları devam ediyor. Projenin 2017 Aralık ayı sonun da tamamlanması hedefleniyor."

SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Cihan Güller ise proje kapsamında 3 adet 20 metreküp, 2 adet 30 metreküp ve 2 adet 50 metreküp olmak üzere toplam da 7 adet içme suyu deposu ile 2 adet terfi binası ve 1 adet sondaj binası yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, proje kontrolörü Çevre Mühendisi Eser Öncel de içme suyu hat çalışmaları ile su deposu inşaatlarında incelemeler de bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

(SAM-SLH-Y)



07.08.2017 10:43:15 TSI

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