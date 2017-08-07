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Döşemealtı'nda asfaltlama çalışmaları



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi'nde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınkale Mahallesi'ne bağlı Süleyman Koç Caddesinde drenaj hattı ve sondaj çalışmaları yaparken diğer bir ekipte Nazım Hikmet Caddesi'ni sıcak asfalt ile kaplıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Altınkale Mahallesi'nde bin 600 metrelik Nazım Hikmet Caddesi'nde asfalt serim işlemine başladı. 20 santimetre PMT döşenen yola 7 santimetre yüksekliğinde asfalt serimi yapıldıktan sonra hizmete açılacak.

Yine Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nden başlayıp Atatürk Caddesi'ne bağlanacak Süleyman Koç Caddesi ve bağlantılı sokaklarda çalışmalar sürüyor. Yağmur suyu drenaj hattı ve sondaj çalışmasının tamamlanmasının ardından Süleyman Koç Caddesi ve bağlantılı sokaklara 5 kilometrelik asfalt dökülecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Genç, "Bilindiği gibi Döşemealtı sınırları itibariyle Antalya'nın en büyük merkez ilçesine dönüştü. Yerleşim çok dağınık olduğu için vatandaşın evine, işyerine ulaşımı kolaylaştırmak istiyoruz, bunun için de ekiplerimiz yoğun bir tempo da çalışıyor. Altınkale Mahallemizin önemli ihtiyacı olan Nazım Hikmet Caddesi'nin alt yapısını tamamladıktan sonra asfalt dökmeye başladık. Süleyman Koç Caddesi ve bağlantı sokaklarında da gerekli alt yapı hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



07.08.2017 10:46:06 TSI

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