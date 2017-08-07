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Cem Hamzaoğlu'dan şefkatli ellere anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu; ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına Hızır gibi yetişmesiyle gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlçede 7'den 77'ye her yoksulun 'Fatma Ana' olarak tanımladığı dernek başkanı Fatma Cavlı tarafından karşılanan Müdür Hamzaoğlu, beraberinde getirdiği küçük bir hediye çantasını da Başkan Cavlı'ya takdim etti.

Ziyarette; Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, Şefkat Evleri Derneği gibi derneklerin ilçedeki sosyal hayatta önemli olduğuna işaret ederek, Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın şahsında tüm dernek yönetimi ve derneğe destek veren hayırseverleri kutladı.

Ziyarette konuşan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı ise; hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında gönül köprüsü kurmaya çalıştıklarını hatırlatarak; kendilerine maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

(SS-



07.08.2017 10:48:38 TSI

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