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Küçük Cami onarıma alındı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:50
Küçük Cami onarıma alındı
Küçük Cami onarıma alındı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesince, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki mevcut taziye ve yas evleri ile camilerdeki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında son olarak Çarşı Mahallesi'ndeki Küçük Cami'de bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını devam ettiren ekipler, cami avlusuna lavabo ve tuvalet yapımını tamamladıktan sonra parke ve bordür çalışmalarına devam ediyor. Cami ve çevresinde gerekli bakım onarım çalışmalarını yapan ekipler benzer çalışmaların diğer camilerde de devam edeceği belirtildi.
(İHA-MP-Y)

07.08.2017 10:51:56 TSI
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