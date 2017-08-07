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Aslanapa'ya halı saha müjdesi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:50
Aslanapa'ya halı saha müjdesi
Aslanapa'ya halı saha müjdesi

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesine Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından halı saha yapılacağı bildirildi.
İlçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen ve gençlerin halı saha maçı için Kütahya merkeze gittiği Aslanapa'da halı saha yapım çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.
AK Parti Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, ''Kapalı halı saha yapım süreci başlamıştır. Aslanapa Belediyesinin yaptığı yer tahsisi İle İhaleye çıkılacaktır. Halı saha Aslanapa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenekle yapılacaktır'' dedi.
Öte yandan, geçen yıl şampiyon olan Aslanapa U-19 takımı oyuncaları, maçlarını Kütahya merkezde oynamak zorunda kaldıklarını ve Aslanapa stadının bir an önce maçlarını oynayabilecek şekilde düzenlenmesini istediklerini belirttiler.(YD-EFE)

07.08.2017 10:52:32 TSI
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