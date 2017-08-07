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Ortaca'da motosikletlere sıkı denetim

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:50
Ortaca'da motosikletlere sıkı denetim
Ortaca'da motosikletlere sıkı denetim

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte motosikletlere yönelik denetim yaptı.
İlçenin 2 faklı bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, trafik ekiplerince eksik belgesi bulunan veya kurallara uymayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Ekipler, kask takan ve evraklarını eksiksiz olarak bulunduran motosiklet sürücülerine teşekkür etti.
Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet denetimlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
(CC-MB-Y)

07.08.2017 10:52:48 TSI
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